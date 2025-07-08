Лікарі США подали позов на адміністрацію Трампа через підрив довіри до щеплень

У США асоціації лікарів, медичних працівників і вчених подали позов до суду на керівників американських установ охорони здоров’я, зокрема на міністра-антивакцинатора Роберта Кеннеді-молодшого.

Серед причин – обмеження доступу до вакцин проти COVID-19 та підрив довіри населення до щеплень.

Про це пише CNN.

У травні чинний міністр охорони здоров’я США Кеннеді заявив, що щеплення проти COVID-19 більше не рекомендуватимуть вагітним і здоровим дітям, а також, що його виключать з календаря щеплень Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC).

У позові стверджується, що Кеннеді та адміністрація Трампа діяли "свавільно і примхливо", змінивши рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19.

До позову долучилися, зокрема:

Американська академія педіатрії;

Американський колегія лікарів;

Американська асоціація громадської охорони здоров'я;

Американське товариство інфекційних захворювань;

Асоціація громадської охорони здоров'я штату Массачусетс;

Альянс громадської охорони здоров'я штату Массачусетс;

Товариство охорони здоров'я матері та плоду.

Члени цих установ подали позови проти міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Роберта Кеннеді-молодшого, комісара Управління з контролю за продуктами і ліками США доктора Марті Макарі, директора Національного інституту охорони здоров'я доктора Джея Бхаттачар'ї та Метью Буццеллі, виконувача обов’язків директора Центру з контролю і профілактики захворювань США.

"Це не той крок, на який ми взагалі хотіли піти, але ми більше не можемо чекати, поки урядовці розберуться з цим питанням. Педіатри не можуть мовчати, коли система, на яку ми покладаємося для підтримки життєво важливих вакцин, руйнується шматок за шматком.

Дії проти вакцинації – це не просто риторика чи політика, вони наражають людей на небезпеку", – сказала докторка Сьюзан Кресслі, президентка Американської академії педіатрії.

Позивачі вимагають від суду:

попередньої та постійної судової заборони, щоб зобов'язати або юридично заборонити зміни, внесені Кеннеді, до рекомендацій щодо вакцинації від COVID-19;

декларативного рішення, яке визнає ці зміни в рекомендаціях незаконними.

Раніше антивакцинатор Кеннеді також звільнив 17 членів Консультативного комітету з питань імунізації при CDC і замінив їх сімома новими членами, деякі з яких зачіпали питання про безпеку та ефективність вакцин. Члени комітету є зовнішніми експертами, які допомагають CDC ухвалювати обґрунтовані рішення щодо вакцин.