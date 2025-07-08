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Суспiльство

Гуцульські розбірки: на Прикарпатті чоловік вистрілив у авто і поранив 12-річного хлопчика

Гуцульські розбірки: на Прикарпатті чоловік вистрілив у авто і поранив 12-річного хлопчика

У селі Кобаки Косівського району Івано-Франківської области чоловік вистрілив у легковик, у якому перебував 12-річний хлопчик. Дитина отримала поранення в плече.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області

На лінію 102 звернувся місцевий житель і повідомив, що невідомий вистрілив у його автомобіль Renault Kangoo. Куля з пневматичної зброї пробила заднє скло дверей і поранила його 12-річного сина. Хлопчика госпіталізували. Його життю нічого не загрожує.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. 

Правоохоронці встановили, що постріл здійснили із пневматичного пістолета. У ході оперативних заходів поліціянти встановили особу зловмисника. Йдеться про 57-річного мешканця того ж села.

Під час огляду за місцем проживання правопорушника поліціянти виявили та вилучили два пневматичні пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї. Призначено експертизи. Триває досудове розслідування.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяПрикарпаття
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