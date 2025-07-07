Вотум недовіри проти мене ініціювали антивакцинатори й апологети Путіна, – Фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа вступила в епоху боротьби між демократією та неолібералізмом, коли особливо важливо зберігати єдність, а екстремістські партії діють в інтересах зовнішніх замовників, серед яких вона згадала і про ляльководів з Росії.

Про це вона заявила на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі під час дебатів, присвячених поданню ультраправих про вотум недовіри їй як президентці Єврокомісії, передає Укрінформу.

«Ми вступили в епоху боротьби між демократією та неолібералізмом. Ми бачимо тривожні загрози з боку екстремістських партій, які хочуть поляризувати наші суспільства за допомогою дезінформації. Немає жодних доказів того, що вони мають якусь відповідь. Але є достатньо доказів того, що багато з них підтримуються нашими ворогами та їхніми ляльководами в Росії чи деінде. Це рухи, що підживлюються змовами, від противників вакцинації до апологетів Путіна», - заявила фон дер Ляєн.

На її думку, спроби переписати історію про те, як успішно Європа разом подолала глобальну пандемію Ковід, розкручування теорій змов та інші методи «взято з найстарішого сценарію екстремістів», щоб підірвати довіру до демократії.

Фон дер Ляєн заявила, що під час пандемії вона справді зверталася за порадою до найкращих епідеміологів та вірусологів світу та контактувала з організаціями ООН чи неурядовими організаціями.

«Але твердження, що ці контракти не відповідали європейським інтересам... є просто неправильним. Переговори щодо контрактів проводилися Комісією та державами-членами спільно. Кожен окремий контракт детально розглядався в столицях перед підписанням кожною з 27 країн-членів. Не було жодних секретів, жодних прихованих положень, жодних зобов'язань купувати для держав-членів. Тому будь-які заяви про те, що будь-яка країна-член не знала про контракти, ціни або суми, є нечесними», - підкреслила вона.

На думку президентки Єврокомісії, європейцям слід об'єднатися, знайти збалансовані компроміси та діяти в інтересах людей.

«Коли Комісія сідає за стіл переговорів зі Сполученими Штатами щодо торгівлі та тарифів, Європа повинна продемонструвати силу. Коли ми відстоюємо майбутнє України, Європа повинна продемонструвати силу. Або коли ми їдемо до Китаю захищати наші інтереси, Європа повинна продемонструвати силу. І ця сила приходить тільки через нашу єдність. Тож давайте об'єднаємося", - закликала президентка.

Пропозицію щодо резолюції про вотум недовіри фон дер Ляєн в Європарламенті буде поставлено на голосування у четвер, 10 липня.

Формальним приводом для реєстрації такого подання стало нещодавнє рішення суду ЄС у Люксембурзі, в якому була розкритикована недостатня прозорість дій фон дер Ляєн у справі так званого «Пфайзергейту», а також лунали закиди щодо надмірної централізації влади в Єврокомісії та дії в обхід Європарламенту.

Подання було зареєстроване румунським євродепутатом Георге Піпереєю, який входить до складу групи Європейських консерваторів та реформістів, однак сама група дистанціювалася від документа, заявивши, що він є ініціативою «окремих євродепутатів».