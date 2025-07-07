У Литві нагадали полякам, що Шенгенська зона – це найбільша цінність Євросоюзу

Очільник литовського уряду Гінтаутас Палуцкас заявив, що негативно ставиться до рішення Польщі про повернення прикордонного контролю з Литвою.

Його заяву цитує литовське видання Delfi.

На його думку, це одностороннє рішення польської влади створить певні "незручності" для мандрівників, що подорожують країнами Європи.

"Ми ставимося до цього негативно. Вони (польська влада – ред.), звичайно, намагаються вирішити свої власні проблеми, тобто питання нелегальної та вторинної міграції тощо, але все одно це створює значний дискомфорт і незручності для людей, які подорожують Європою", – сказав прем'єр.

Крім цього він зауважив, що Шенгенська зона – це "найбільша цінність Євросоюзу".

"У такому випадку ми сподіваємося, що ці заходи не будуть застосовуватися протягом тривалого часу або протягом невизначеного періоду часу", – додав Палуцкас.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що з 7 липня польська влада відновить контроль на кордонах з Литвою та Німеччиною для боротьби з нелегальною міграцією.

7 липня Польща відновила тимчасові перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою. Вони триватимуть до 5 серпня.