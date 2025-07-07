Окупанти впродовж доби обстрілювали енергетичні та газові об’єкти на Сумщині

Упродовж доби російські війська обстрілювали енергетичні та газові об’єкти в Сумській області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його даними, за минулу добу понад пів тисячі споживачів залишилися без електропостачання через ворожі обстріли. Однак фахівці змогли відновити постачання.

Загалом на Сумщині досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах.

Також, за словами Григорова, за добу без газопостачання залишилися 7 абонентів. Загалом у регіоні понад 13 тисяч споживачів.

«Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електро- та газопостачання мешканцям Сумщини — як тільки дозволяє безпекова ситуація», — наголосив глава ОВА.

За даними ОВА, удень 7 липня російські війська атакували Хотіньську громаду. Унаслідок атаки загинули дві людини — чоловіки 60 та 48 років.

Окрім цього, минулої доби російські війська вдарили по Битицькому старостату. Унгаслідок обстрілу пошкоджені десятки будинків місцевих жителів. Ще пʼять —фактично знищені.

Через обстріл загинули дві людини.