Допомога Україні vs. Ізраїлю: Трамп знову робить гучні заяви без конкретики

Президент США Дональд Трамп заявив, що активно допомагає Україні, попри те, що, на його думку, війна не повинна була початися. Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, чому не надає Україні такої ж підтримки, як Ізраїлю.

«Я допомагаю Україні. Я дуже сильно їй допомагаю. Це війна, яка ніколи не повинна була статися, вона не повинна була починатися», — наголосив Трамп.

У відповідь на питання про відмінність у підходах до Ізраїлю та України, Трамп уникнув прямого порівняння, однак підкреслив, що його адміністрація нібито вже надає серйозну підтримку Києву. Деталей цієї «допомоги» він не уточнив.

Трамп також традиційно повторив, що вторгнення Росії в Україну нібито не відбулося б, якби він переміг на виборах 2020 року. «Якби вони не були сфальсифіковані, не було б війни з Росією. У нас не було б інфляції та не було б жахливого виходу з Афганістану. Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни», — заявив Трамп, вкотре критикуючи адміністрацію Джо Байдена.

У своїх коментарях Трамп також згадав інші кризи, які, на його думку, виникли після його відходу з посади: конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, напруження у відносинах з Іраном, а також внутрішні економічні проблеми США.

Він також повідомив, що нещодавно мав «дуже хорошу розмову» з президентом України Володимиром Зеленським, хоча не розкрив її зміст. Водночас він зазначив, що його діалог із російським диктатором Владіміром Путіним виявився розчаруванням.