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Масована атака на Україну: ППО знешкодила 117 дронів, є влучання

Масована атака на Україну: ППО знешкодила 117 дронів, є влучання

У ніч на 6 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши чотири зенітні керовані ракети С-300, 157 ударних безпілотників Shahed і дрони інших типів. Сили протиповітряної оборони знищили 117 ворожих цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Зенітні ракети запускали з території Курської області РФ, а безпілотники – з російських аеродромів у Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарську, а також з окупованого Криму – з районів Гвардійського та мису Чауда.

У результаті бойової роботи захисникам вдалося знешкодити 117 ворожих БпЛА в різних регіонах країни — на півночі, сході, півдні та в центрі. Із них 98 було знищено вогневими засобами, ще 19 — втрачено або приглушено засобами радіоелектронної боротьби.

У Повітряних силах також повідомили про зафіксовані влучання в 19 точках і падіння уламків у двох інших місцях.

Наслідки обстрілів:

Київщина: під ворожий удар потрапив Вишгородський район. Постраждали троє мирних жителів.
Запоріжжя: зазнали пошкоджень житлові будинки. Поранення дістала 89-річна жінка.
Харків: під обстрілом опинилися Шевченківський і Новобаварський райони. За інформацією обласної адміністрації, травмовано двох осіб, серед яких немовля.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рф
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