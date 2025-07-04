Москва визнала уряд Талібану в Афганістані

Росія офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані.

Про це заявили в МЗС Афганістану 3 липня на сторінці в соцмережі Х.

Зазначається, що посол російської федерації Дмитро Жирнов зустрівся з міністром закордонних справ Афганістану Маулві Аміром Ханом Моттакі.

Під час зустрічі посол росії офіційно оголосив про рішення уряду росії визнати Ісламський Емірат Афганістан. Посол наголосив на важливості цього рішення", — повідомило МЗС Афганістану на платформі X.

Інформацію про це підтвердили в МЗС росії, повідомляють російські ЗМІ.