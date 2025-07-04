Москва визнала уряд Талібану в Афганістані

Росія офіційно визнала уряд Талібану в Афганістані.
Про це заявили в МЗС Афганістану 3 липня на сторінці в соцмережі Х.
Зазначається, що посол російської федерації Дмитро Жирнов зустрівся з міністром закордонних справ Афганістану Маулві Аміром Ханом Моттакі.
Під час зустрічі посол росії офіційно оголосив про рішення уряду росії визнати Ісламський Емірат Афганістан. Посол наголосив на важливості цього рішення", — повідомило МЗС Афганістану на платформі X.
Інформацію про це підтвердили в МЗС росії, повідомляють російські ЗМІ.
Автор: Сергій Ваха
آقای دیمیتری ژیرنوف، سفیر فدراسیون روسیه با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. ملاقات نمود.— Ministry of Foreign Affairs - Afghanistan (@MoFA_Afg) July 3, 2025
درین نشست سفیر روسیه تصمیم حکومت روسیه مبنی بر بهرسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان از سوی فدراسیون روسیه را رسماً ابلاغ نمود.
آقای سفیر به اهمیت این تصمیم اشاره نمود pic.twitter.com/CxiP9q0ops