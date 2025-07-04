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Тоталітарний Китай постачає компоненти для безпілотників, якими рашисти атакують Київ

Тоталітарний Китай постачає компоненти для безпілотників, якими рашисти атакують Київ

Служба безпеки України повідомила про виявлення в безпілотниках, якими російська армія атакувала Київ вночі проти 4 липня, компонентів китайського виробництва:

«Слідчі Служби безпеки України виявили в БпЛА «Герань» (російська версія безпілотника «Шахед») компоненти, виготовлені в Китайській Народній Республіці. Про це свідчать маркування підприємства-виробника «Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd» на відповідних деталях», – заявила пресслужба відомства, опублікувавши фото.

Служба додає, що ці комплектуючі, зокрема, кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські війська атакували столицю.

За повідомленням, СБУ класифікує російський удар по Києву як воєнний злочин і відкрило кримінальне провадження за відповідною статтею.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга згадав, що напередодні будівля Генерального консульства тоталітарного Китаю в Одесі зазнала пошкоджень внаслідок російської атаки.

«Яка іронія. Після сьогоднішнього масованого російського повітряного нападу на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника «Шахед-136/Герань-2» який був виготовлений у Китаї та поставлений зовсім нещодавно. А прямо напередодні будівля Генерального консульства Китаю в Одесі зазнала незначних пошкоджень в результаті російських ударів по місту», – заявив він.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КитайКиїврашистиШахед-136Герань-2
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