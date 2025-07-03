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Надзвичайні події

Вибухи у Києві: уламки дрона впали у Соломʼянському районі, є ймовірність нової атаки

Вибухи у Києві: уламки дрона впали у Соломʼянському районі, є ймовірність нової атаки

Вибухи у Києві пролунали ввечері 3 липня – сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

– У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги, – повідомили у КМВА.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив збиття російського дрона та падіння його уламків на відкритій територій в Соломʼянському районі столиці.

За його словами, попередньо – без наслідків.

Він також сказав, що наразі нові ударні БпЛА заходять на територію Київської області, тому є ймовірність нової атаки на столицю, закликавши поки що перебувати в укриттях.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київобстрілиагресія рф
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