Вибухи у Києві: уламки дрона впали у Соломʼянському районі, є ймовірність нової атаки

Вибухи у Києві пролунали ввечері 3 липня – сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

– У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги, – повідомили у КМВА.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив збиття російського дрона та падіння його уламків на відкритій територій в Соломʼянському районі столиці.

За його словами, попередньо – без наслідків.

Він також сказав, що наразі нові ударні БпЛА заходять на територію Київської області, тому є ймовірність нової атаки на столицю, закликавши поки що перебувати в укриттях.