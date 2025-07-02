Рютте розповів про короткострокову перспективу України без підтримки США

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна у найближчій перспективі не зможе обійтися без допомоги партнерів, зокрема Сполучених Штатів, у постачанні боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

— У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем ППО. Минулого тижня президент (Трамп) та президент Зеленський це обговорювали, особливо сфокусувавшись на протиповітряній обороні, — сказав Рютте.

Він зазначив, що підтримка України з боку європейських партнерів зростає й уже досягла 45 мільярдів доларів цього року, однак вона не є миттєвою, а українські сили не можуть обійтися без практичної підтримки США.

— В інтересах США — не програти війну в Україні. Мати Росію на кордонах з Європою — це небезпека. Безпека Європи — це безпека США, все цілком взаємопов’язано, — наголосив генсек НАТО.