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Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану: затримано злодія, який пограбував 11-річного хлопця

Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану: затримано злодія, який пограбував 11-річного хлопця

Поліція Києва повідомила, що днями в Голосіївському районі по допомогу до інспекторів звернувся 11-річний хлопець.

Дитина повідомила, що невідомий чоловік викрав у нього мобільний телефон та особисті речі.

«Ми дізналися як виглядав ймовірний злодій та вирушили на пошуки. Обстеживши прилеглі території, інспектори виявили підозрілого чоловіка, який намагався втекти», — розповіли патрульні.

Інспектори досить швидко зупинили втікача та, провівши поверхневу перевірку, виявили у нього викрадені речі.

Після обшуку, чоловіка зтримали та передали його слідчим для подальшого з’ясування всіх обставин події.

Про подію також повідомили й матір дитини.

Відомо, що стосовно дій громадянина внесені відомості до ЄРДР за статтею — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київполіція
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