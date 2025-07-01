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Війна

Окупанти захопили село Коптєве на Донеччині, - DeepState

Окупанти захопили село Коптєве на Донеччині, - DeepState

Російські підрозділи захопили село Коптєве Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області, повідомляє проект DeepState.

Окрім того, окупанти просунулись у Торецьку та біля Диліївки (площа окупованої території на напрямі зросла з 2 273,94 км кв до 2 286,89 км кв), в районах Новосергіївки, Мирного та Разіного (площа окупованої території на напрямі зросла з 2 162,74 км кв до 2 192,91 км кв), а також в районах Веселого та Комара (площа окупації зросла з 46 430,91 км кв до 46 446,56 км кв).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

рашисти
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