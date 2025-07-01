Претензія на лідерство: як і чому Берлін прагне стати ключовим військовим союзником України

Після відмови адміністрації Трампа безкоштовно допомагати Україні та фактичної бездіяльності франко-британської «коаліції охочих», Німеччина перетворюється на головного військового союзника України. Це, зокрема, випливає з візиту голови МЗС ФРН Йоханна Вадефуля, який відвідав Київ 30 червня з неоголошеним візитом. Деталі – далі в матеріалі FOR-UA.

Неоголошений візит до української столиці очільника МЗС Німеччини Йоханна Вадефуля став уже другим за останній місяць відвідуванням Києва одним із ключових членів нового кабінету канцлера ФРН Фрідріха Мерца. До цього свій візит до України 12 червня здійснив міністр оборони Борис Пісторіус, який пообіцяв виділити нашій державі €1,9 млрд на додачу до обіцяної раніше допомоги. Ці кошти підуть, зокрема, на фінансування виробництва в Україні ракет великої дальності. Принагідно зауважимо, що загальна сума німецької військової допомоги Києву цього року має становити €9 млрд. і Берлін наразі є лідером у Європі щодо фінансової підтримки України. Тепер, схоже, ФРН претендує й на військове лідерство.

Отже, відразу після прибуття до Києва 62-річний Йоханн Вадефуль запевнив, що німецька влада продовжить «повністю концентрувати увагу на підтримці України», зокрема, щодо забезпечення її «сучасними засобами протиповітряної оборони та іншої зброї». «Це - ключова обіцянка, з якою я тут», - зазначив пан Вадефуль, разом з яким до України прибув «десант» представників оборонної промисловості ФРН.

У ході спільної прес-конференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою головний німецький дипломат заявив про новий етап у співпраці України та ФРН, що передбачає широку участь німецьких компаній в Україні у зміцненні потенціалу української оборонної промисловості. Крім того, за словами нового глави МЗС Німеччини, він спільно з міністром оборони Борисом Пісторіусом дав старт новій ініціативі щодо пошуку систем ПРО та ППО, від яких на користь України можуть відмовитися союзники з НАТО.

Ближче до ночі понеділка, 30 червня, президент Зеленський у мережі Х розповів, що мав зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем та керівниками німецьких оборонних компаній. За словами чинного господаря Банкової, з очільником німецької дипломатії він обговорив санкційний тиск на Росію, можливості постачання нових систем IRIS-T та спільне виробництво зброї – в Україні та в Німеччині. «Будемо розвивати відповідні мілітарі-хаби та збільшувати присутність німецьких компаній в Україні. Детально обговорили напрям дронів-перехоплювачів», - перелічив глава держави.

Крім того, він додав, що глава німецького МЗС запевнив у підтримці Берліном євроатлантичної інтеграції України. «Вкрай важливо, щоб усі партнери поділяли таке бачення», - акцентував Зеленський.

Незважаючи на те, що новий німецький уряд перебуває при владі менше двох місяців, відносини по лінії Київ-Берлін взяли досить швидкий старт після відходу набагато обережнішого щодо російсько-української війни колишнього канцлера Олафа Шольца. «Небажання президента Трампа продовжувати безкоштовну допомогу Україні та попередні невдалі спроби британського прем’єра Кіра Стармера та французького президента Емманюеля Макрона взяти на себе спільне лідерство у підтримці Києва шляхом створення європейської «коаліції охочих» стала певним допінгом для нового німецького уряду», - зазначає Bild.

У цьому контексті слід нагадати про спільну програмну статтю канцлера Мерца та президента Макрона, опубліковану напередодні нещодавнього саміту НАТО в Гаазі в газеті Financial Times. Називаючи Росію «головним джерелом нестабільності для Європи» та звинувачуючи її у спробі «кинути виклик світовому порядку», vip-автори закликали друзів та союзників по обидва боки Атлантики «виступити єдиним і міцним фронтом, обстоюючи спільні цінності, свободу та безпеку».

Канцлер Мерц, який зустрівся на полях саміту НАТО з президентом Трампом, закликав його посилити санкційний тиск на Росію і схвалити законопроект про 500% мита на товари з РФ, підготовлений у Сенаті США. А у нещодавньому інтерв’ю газеті Suddeutsche Zeitung, німецький канцлер повідомив, що він, на відміну від свого попередника, не збирається розмовляти по телефону з Путіним через побоювання того, що за цим буде ще більша ескалація в Україні. У якості обґрунтування він заявив, що Росія нібито активізувала бойові дії в Україні після візиту до Москви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та після телефонної розмови з очільником Кремля колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца. «Отже, якщо це результат таких телефонних дзвінків, я б ще довго утримувався від цього», - зазначив Фрідріх Мерц.

Коментуючи вище окреслені висловлювання нового канцлера ФРН, глава росМЗС Сергій Лавров заявив наступне: «Що є спільного у нацистів німецьких і сучасних українців, так це їхнє ставлення до тих, кого вони хочуть поневолити. Нацисти спалювали євреїв лише через те, що вони євреї, а нацисти українські спалювали російських людей в Одесі 2 травня 2014 року лише за те, що вони росіяни. Ось такі паралелі я б пану Мерцу порадив би таки для себе усвідомити».

Далі – більше. «Абсолютно дико й неприйнятно виглядають нещодавні заяви канцлера Мерца про те, що необхідно зробити Україну сильною, не піддаватися на російські хитрощі на кшталт заклику до переговорів, бо інакше Європа повторюватиме досвід 1930-х років, коли провідні європейські держави вирішили умиротворювати агресора. Приголомшливе порівняння для людини, яка претендує на серйозне ставлення до неї як канцлера ФРН!», - зазначив Лавров, наголосивши, що без розуміння цієї серйозної теми «з Європою далі розмовляти безглуздо».

Цілком очевидно, що змістовно аналізувати потік маячні, що вилився з вуст головного російського дипломата не має жодного сенсу. Втім істерична реакція Лаврова наочно свідчить про те, що новому німецькому канцлеру вдається систематично тицяти агресора пикою в «тарілку» правди, від якої у Путіна та його маріонеток природно ріже очі.