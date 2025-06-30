ФРН шукає системи ППО для України в Європі та США, – Вадефуль

Німеччина йде всіма шляхами для того, щоб Україна могла отримати додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час пресконференції в Україні, повідомляє МЗС.

Він наголосив, що Україна захищає не лише власні суверенітет на свободу, а і європейські.

За словами Йоганна Вадефуля, сьогодні під час зустрічі із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою сторони домовилися про посилення співпраці в оборонній промисловості та про розвиток нових спільних українсько-німецьких підприємств. Німеччина хоче, щоб Україна сама швидше і більше виробляла озброєння.

– Ми йдемо всіма шляхами, які можливі. Звичайно, німецька промисловість намагається збільшити свої потужності. Ми розмовляємо з нашими європейськими партнерами, — заявив Вадефуль.

Голова МЗС Німеччини також зауважив, що Берлін продовжить збільшувати підтримку України. Так, на 2025 рік у німецькому бюджеті заплановано майже 2 млрд євро на сучасну протиповітряну оборону на оснащення на боєприпаси.

Йоганн Вадефуль зазначив, що постійно обговорює з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, чи справді всі системи ППО, які є на озброєнні, Німеччина потребує країна, чи можливо якісь системи передати Україні.

– Ми намагаємося розмовляти зі США, і думаю, що і цим шляхом ми повинні йти, — заявив Йоганн Вадефуль.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що Україна хоче розвивати власне виробництво систем ППО, а тому розраховує на допомогу партнерів, зокрема й Німеччини.

ForUA.com нагадує, що на полях саміту НАТО зустрічалися президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Глава української держави назвав дуже хорошою зустріч із Трампом. Лідери говорили про системи протиповітряної оборони ЗРК Patriot для України. Обговорили перемовний процес, а також санкційний напрям.