Таємничі вибухи на нафтових танкерах: Біля Лівії вибухнув танкер Vilamoura із 1 млн барелів нафти

Танкер Vilamoura, що перевозив мільйон барелів нафти, постраждав від вибуху під час перебування поблизу Лівії. Про це повідомив менеджер судна, пише Bloomberg.

Зараз Vilamoura буксирується до Греції. Після прибуття судна буде проведено оцінку пошкоджень. Через вибух вода почала надходити у машинне відділення і затопила його, повідомив представник TMS Tankers. Зараз залишається невідомою причина вибуху.

– Протягом останніх місяців низка таємничих вибухів сталася на нафтових танкерах, які до цього заходили в російські порти. Після вибухів судновласники почали перевіряти корпуси своїх кораблів на наявність мін за допомогою водолазів та підводних апаратів, – пише видання.

Танкер Vilamoura з квітня двічі заходив до російських нафтових терміналів, щоб завантажити казахстанську нафту, а не російську.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, на початку квітня Vilamoura зайшла в російський порт Усть-Луга, де завантажила барелі казахстанського походження.

У травні судно заходило на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ, який також завантажує переважно казахстанські барелі.

За словами представника, вибух не спричинив забруднення навколишнього середовища, весь екіпаж перебуває в безпеці.

З початку року ще чотири судна постраждали від вибухів, повідомили у консалтинговій компанії з морських ризиків Vanguard Tech. Усі вони нещодавно заходили в російські порти.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна послідовно прагне підірвати енергетичну інфраструктуру Росії.

Зокрема, у лютому українські дрони атакували сполучення Каспійського трубопровідного консорціуму, яким транспортується 80% казахстанської нафти, призначеної для експорту.