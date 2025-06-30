Прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано, - ЦПД

Прориву військ РФ на територію Дніпропетровської області немає, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

«На Дніпропетровщину станом на сьогодні росіяни не прорвалися. Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину фпв-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні», – написав він у телеграмі.

Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов у коментарі «Суспільному» повідомив, що станом на 12:10 прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано, але тривають «дуже активні бої» у селах, що розташовані біля адмінмежі області – Ялта, Комар, Шевченкове.



Згідно з даними мапи Deepstate, станом на 29 червня, на території Дніпропетровщини з’явилася «сіра» зона.

У травні російські блогери почали розповсюджувати інформацію про те, що російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області в районі села Новомиколаївка (Покровський район Донецької області). Як доказ вони публікували кадри, на яких троє російських військовослужбовців із прапором РФ позують біля колючого дроту на межі двох українських областей.

Цю інформацію заперечила обласна військова адміністрація Дніпропетровської області. Голова ОВА Сергій Лисак назвав її «фейком».