Нові «мисливці за дронами» посилять захист українських міст

Україна створює новий тип підрозділів протиповітряної оборони, які будуть спеціалізуватися на перехопленні ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Deutsche Welle.

За словами Ігната, Росія активно використовує ударні дрони типу "Шахед", а також фальшиві безпілотники, метою яких є дезорієнтація українських систем ППО. “Останнім часом РФ запускає безпілотники на висоті до 2 км. Це суттєво ускладнює роботу мобільних підрозділів, адже перехоплення таких дронів стає технічно складнішим”, — пояснив речник.

Він уточнив, що найбільш ефективно відкривати вогонь по дронах, коли ті перебувають на висоті до одного кілометра. Виявлення цілей відбувається у кілька етапів: спочатку акустично, потім — візуально, через тепловізори й приціли.

У відповідь на ці загрози в Україні почали формувати нові підрозділи ППО, які отримають на озброєння дрони-перехоплювачі — спеціальні безпілотні апарати, які будуть знищувати або збивати ворожі "Шахеди" в повітрі.

“Ми створюємо такі підрозділи, аби посилити прикриття українських міст у тилу. Паралельно готуємо операторів дронів, які будуть працювати в нових підрозділах”, — зазначив Ігнат.

Ігнат також наголосив, що ефективна протидія "Шахедам" потребує розгортання власного виробництва сучасних систем ППО, а також масового виробництва дронів-перехоплювачів, здатних діяти в умовах нової тактики противника.