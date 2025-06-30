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Нові «мисливці за дронами» посилять захист українських міст

Нові «мисливці за дронами» посилять захист українських міст

Україна створює новий тип підрозділів протиповітряної оборони, які будуть спеціалізуватися на перехопленні ворожих безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю Deutsche Welle.

За словами Ігната, Росія активно використовує ударні дрони типу "Шахед", а також фальшиві безпілотники, метою яких є дезорієнтація українських систем ППО. “Останнім часом РФ запускає безпілотники на висоті до 2 км. Це суттєво ускладнює роботу мобільних підрозділів, адже перехоплення таких дронів стає технічно складнішим”, — пояснив речник.

Він уточнив, що найбільш ефективно відкривати вогонь по дронах, коли ті перебувають на висоті до одного кілометра. Виявлення цілей відбувається у кілька етапів: спочатку акустично, потім — візуально, через тепловізори й приціли.

У відповідь на ці загрози в Україні почали формувати нові підрозділи ППО, які отримають на озброєння дрони-перехоплювачі — спеціальні безпілотні апарати, які будуть знищувати або збивати ворожі "Шахеди" в повітрі.

“Ми створюємо такі підрозділи, аби посилити прикриття українських міст у тилу. Паралельно готуємо операторів дронів, які будуть працювати в нових підрозділах”, — зазначив Ігнат.

Ігнат також наголосив, що ефективна протидія "Шахедам" потребує розгортання власного виробництва сучасних систем ППО, а також масового виробництва дронів-перехоплювачів, здатних діяти в умовах нової тактики противника.

 

 

 

Теги:

ппоІгнатдрони-перехоплювачі
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