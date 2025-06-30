Бої за Сумщину: Україна платить високу ціну за прорахунки в обороні

Оборона Сумської області обходиться Україні значно дорожче, ніж могла б, через брак укріплень, нестачу мінних полів і перевищення чисельності противника. Про це йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal.

За даними видання, після відходу з російської території в Курській області українські солдати очікували, що на Сумщині буде створено надійні оборонні позиції. Натомість вони виявили застарілі окопи, непридатні для захисту від атак дронів, і були змушені рити нові прямо під вогнем.

«Протягом пів року, доки Україна утримувала позиції в Курській області, військові сподівалися на належну підготовку оборони на своїй території. Але після дорогого і хаотичного відступу вони виявили, що позиції на Сумщині не були готові до оборони», — пише видання.

Солдати ЗСУ також заявляють, що ділянки, де зараз триває російський наступ, не були заміновані, що додатково ускладнило оборону.

За оцінками українського командування, на цьому напрямку зосереджено понад 50 тисяч російських військових, що у три рази перевищує чисельність українських сил. Це співвідношення підтверджують і самі солдати, які зараз воюють на Сумщині. Також, за даними видання, окупанти зараз знаходяться всього за 20 км від Сум.

На початку червня, за інформацією WSJ, для стримування російського наступу до регіону довелося перекидати підрозділи Головного управління розвідки (ГУР).

Видання зазначає, що ситуація на Сумському напрямку демонструє типову тактику російської армії — “промацувати” оборону на різних ділянках фронту і завдавати удару там, де виявлено слабкість.

«Це змушує українських командирів грати в “удар крота” — поспіхом перекидати елітні підрозділи для закриття проломів», — йдеться у матеріалі.