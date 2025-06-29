На Київщині оголосили підвищений рівень небезпеки

У столичному регіоні оголосили підвищений рівень небезпеки.

У неділю, 29 червня, у Києві знову очікується потужний вітер. У столичному регіоні другий день поспіль діятиме І рівень небезпечності — жовтий. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в столиці залишатиметься хмарною з проясненнями, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть у столиці вдень від 23 до 26 градусів тепла. У Києві та області очікуються пориви північно-західного вітру до 15–18 метрів на секунду.

Синоптики попереджають, що сильний вітер може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту. Киян закликають щільно закрити вікна, а на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними авто.

Нагадаємо, через шквальний вітер у Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України, що встановлений на Печерських пагорбах.