Ворог завдав удару по Полтавщині та західних областях України, загинув пілот F-16

Підрозділи Повітряного командування "Захід" уночі знищили 15 крилатих ракет повітряного і морського базування Х-101 та 24 ударний БпЛА типу "Шахед".

Зона відповідальності ПвК "Захід": Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Полтавщина. У Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків влучання – ворог поцілив у одне із підприємств.

У Полтавському районі через падіння уламків також відбулося загоряння будівлі одного з підприємств.

Унаслідок технологічного порушення без світла залишилися 1614 побутових та 58 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Лохвицької та Великобагачанської громад.

Хмельниччина. Унаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач, через що від електропостачання відключено близько 150 абонентів населеного пункту Шепетівського району, а також пошкоджено вікна в недіючій школі.

Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила.

Під час відбиття ворожої атаки загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко на літаку F-16.

Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив 7 повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг,

– розповіли в Повітряних силах.

Рівненщина. В області повітряна тривога лунала понад 5 годин під час нічної атаки. Ворожі цілі ворога збили.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Івано-Франківщина. Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району.

У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев'яну дзвіницю.

У селі Нараївка – травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.

Миколаїв: Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами дронів. Під ударом був об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

Львів. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ворог намагався уразити критичну інфраструктуру. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Львівська область. ОВА пише, сьогодні вночі ворог атакував безпілотниками та крилатими ракетами. Попередньо, без жертв і постраждалих. Окупанти били по критичній інфраструктурі. Працюють всі профільні служби. Деталі згодом.

За підсумками моніторів, цієї ночі ворог застосував крилаті ракети Х-101 з Ту-95МС, "Калібри" з акваторії Чорного моря, аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА.

Вибухи чули впродовж ночі Кременчук, Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Черкаси, Миколаїв, Львів, Рівне та Івано-Франківськ.

Атака була масованою та комбінованою, є наслідки у різних регіонах. Загалом вона тривала близько 10 годин, з яких під ракетним ударом Україна перебувала 3 години.

Черкащина. Атака ворога призвела до наслідків для цивільної інфраструктури. ОВА пише, попередньо, 3 постраждалих. Усі служби працюють.

Кременчук. Ворог атакував одне з підприємств, там сталася пожежа. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Запоріжжя. Московити завдали ракетного удару по місту, пошкоджене виробниче приміщення підприємства. Попередньо, люди не постраждали.

Ворог застосував "Калібри", "Кинджали", ударні БпЛА та балістику проти України. Під атакою перебували різні області, найбільше Полтавська та західні.