Путін хоче скоротити військові витрати, бо вони збільшують навантаження на економіку

Зараз Росія витрачає на "оборону", в тому числі на війну проти України, 13,5 трлн рублів (майже 172 млрд доларів) у річному вимірі.

Росія може скоротити бюджетні витрати на "оборону", зростання яких стало однією із причин збільшення темпів інфляції. Про це заявив ватажок рашистів Владімір Путін на прес-конференції у Мінську, передають росЗМІ.



"Так, у нас немаленькі (оборонні - ред.) витрати сьогодні, це 6,3% ВВП. Багато це чи мало? Я вважаю, що багато, і це, звичайно, одна з проблем, у тому числі для бюджету, які ми маємо вирішувати. І ми вирішуємо її гідно", - сказав російський диктатор.



За словами Путіна, 6,3% ВВП - це 13,5 трлн рублів (сумарний обсяг ВВП у грошовому вимірі - 223 трлн рублів). "Ми заплатили за це (зростання бюджетних видатків - ред.) інфляцією, але ми зараз боремося із цією інфляцією", - зазначив очільник Кремля.



"Ми-то плануємо скорочення витрат на оборону...Ми - так, хочемо завершити спеціальну військову операцію (так влада Росії називає повномасштабну війну проти України - ред.) з потрібним нам результатом. Звичайно, але на це все і розраховується у нас, саме під це, а не під агресивні плани щодо Європи і країн НАТО. І ми плануємо зменшувати витрати. А вони планують - збільшувати. Так хто себе веде агресивно?" - сказав Путін.