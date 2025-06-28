Вчителька з Одеси та її чоловік загинули після удару окупантів

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про загибель вчительки та її чоловіка внаслідок нічного обстрілу

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок нічного ворожого обстрілу 28 червня 2025 року загинула викладачка Михайлівського ліцею, соціальний педагог Катерина Борсинська та її чоловік Валентин.

«Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина наймирнішої в світі професії: вчитель, соціальний педагог Михайлівського ліцею Борсинська Катерина і її чоловік Валентин», – зазначив мер Труханов.

Він висловив глибокі співчуття родині загиблих та всій освітянській спільноті міста: «Розділяємо цю втрату разом з освітянською родиною нашого міста. Щирі співчуття рідним і друзям».

Як відомо, цієї ночі окупаційні війська завдали удару по Одесі. Ворог обстріляв мирне місто ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, а кількість поранених зросла до 14, серед яких троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

«Внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти. На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному», - повідомляє Кіпер.