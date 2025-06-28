Друг Гусакова при спробі втечі умисно наїхав на поліціянта

Правоохоронці під час слідчих дій у справі львів’янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), затримали його найкращого друга та довірену особу.

Про це написало «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, банківську картку затриманого Гусаков, з яким дуже полюбляв робити світлини мер Львова Андрій Садовий (на фото), використовував для збору коштів на лікування.

Під час обшуків чоловік чинив опір і намагався втекти на авто, умисно наїхав на оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань та травмував його.

«Втекти не вдалося — його затримали за ст. 208 КПК України. Автомобіль вилучено та відправлено на арештмайданчик», — розповіло джерело.

За опір поліції із застосуванням насильства йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці прийшли з обшуками у Львові та Києві за місцями проживання Гусакова та людей, яких він залучив до збору грошей на дорогий препарат.

Слідчі дії здійснюють у Києві в межах досудового розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Усе почалося з того, що користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти.

Згодом у мережі також знайшли невідповідність у словах чоловіка (він щоразу заявляв про потребу в різній кількості ліків щомісяця) й однакові світлини у Telegram-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених ліків.

Крім того, з’ясувалося, що чоловік грав у покер і розповідав про свої зв’язки з бетінговим бізнесом. У соцмережах, зокрема, припускали, що Назарій витрачав зібрані кошти на ставки.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі спінальною м’язовою атрофією підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них — Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та багато інших.

За словами самого Гусакова, він відкривав збори, не приховуючи, що «збирає на те, аби жити якомога довше» — тобто це, мовляв, включало не тільки ліки, а й, зокрема, допомогу в побуті. Водночас погодився, що потрібно було відкрити окремі рахунки для зборів та збирати чеки щодо витрат, але пояснив: не мав відповідного досвіду.

На історію Гусакова відреагував президент Володимир Зеленський. Він розповів, що той залишив територію України 13 червня.