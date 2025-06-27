Перша леді США Меланія Трамп отримала свою грін-карту незаконно, – Vanity Fair

Перша леді Америки, Меланія Трамп отримала свою грін-карту у 2000 році незаконно, а за блатом. Про це пише Vanity Fair.

Меланія в'їхала до США за "візою Ейнштейна", яку дають людям із визначними заслугами в різних областях (нобелівським лауреатам, олімпійським чемпіонам тощо).

Меланія була моделлю, і як сказала представник демократів Жасмін Крокетт, яка почала це невелике розслідування - "не сказати, щоб топовою". У Словенії того року лише п'ять осіб отримали американську візу.

"Не всі можуть вийти заміж за Дональда Трампа і, здається, це стало визначним досягненням для імміграційної політики", - резюмували на зборах демократів.

Меланія Трамп - перша в історії дружина президента США, рідною мовою якої не є англійська. І перша в історії дружина глави держави, яка набула американського громадянства завдяки шлюбу з ним. У шлюбі з Трампом вона народила сина Беррона.

Меланія - третя дружина Дональда Трампа. Перша дружина Дональда Трампа - Івана Трамп (у дівоцтві Зельничкова) - народилася у Чехії. Вона була інструктором з лиж, дизайнером одягу, займалася проектами у будівельному бізнесі, працювала моделлю, написала кілька книг.

Її шлюб із Дональдом Трампом тривав з 1977 по 1992 рік. Вона народила йому троє дітей: Дональда Трампа-молодшого, Іванку Трамп і Еріка Трампа. У 2022 році 73-річна колишня дружина Трампа померла, коли впала зі сходів у своєму будинку в Нью-Йорку.

Івана Трамп

Другий шлюб Дональд Трамп уклав з актрисою Марлою Мейплз, який тривав з 1993 по 1999-й рік. У ньому народилася Тіффані Трамп (на фото у центрі).

У травні 2025 року вона народила хлопчика, якого назвали Олександр Трамп Булос, це одинадцятий онук американського президента.

Дональд Трамп з дітьми: Дональд Трамп-молодший, Ерік, Тіффані, Беррон та Іванка

ForUA.com нагадує, гольфіст Тайгер Вудс закрутив роман з колишньою невісткою Трампа - ексдружиною Трампа-молодшого.