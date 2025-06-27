Окупанти захопили найперспективніше родовище літію в Україні, – Le Figaro

Росія захопила друге найбільше родовище літію в Україні. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Родовище знаходиться у селище Шевченко на Донеччині і вважається найперспективнішим в Україні. Шевченківське родовище, відкрите у 1982 році, займає майже 40 га на східній околиці Шевченка. Воно вважається найперспективнішим в Україні.

За даними Національної академії наук країни, це родовище містить так званий високомінералізований сподумен - різновид літієвої руди, з якої значно простіше та дешевше добувати метал, ніж з найпоширенішого лепідоліту. Згідно з оцінкою українських геологів, зміст сподумену на цій ділянці сягає 90%.

Крім літію, на Шевченківській ділянці також виявлені поклади рідкісних металів - танталу, ніобію, берилію, цезію та рубідію, що робить його стратегічно важливим ресурсом на тлі світового зростання попиту на сировину для виробництва акумуляторів та електроніки.

За оцінкою дослідників Національної академії наук України, загальні запаси літію в Україні становлять 500 000 тонн, що більше, ніж у Португалії, яка наразі володіє найбільшими родовищами в Європі. Але з чотирьох розвіданих родовищ жодне на даний час не експлуатується.

Два з них ("Полохівське" та "Добра") розташовані на Кіровоградщині, а два захоплені росією - Шевченко на Донеччині та Крута Балка у Запоріжській області.

Міноборони рф заявило про встановлення контролю над селищами Новосергіївка та Шевченко на Донеччині 26 червня. Генштаб ЗСУ та аналітики це спростовують, однак паблік DeepState попереджає про значне просування ворога у районі Шевченко, Бурлацького та Вільного Поля.

ForUA.com нагадує, 30 квітня Київ і Вашингтон підписали угоду про корисні копалини, у рамках якої для відновлення України буде створено американо-український інвестиційний фонд.

У рамках цієї угоди 16 червня Україна схвалила перші кроки на шляху до залучення приватних інвесторів до видобутку літію. Йдеться про родовище "Добра" на Кіровоградщині.

Рідкісноземельні елементи (РЗЕ) - група з 17 металів, включаючи 15 лантаноїдів, а також скандій та ітрій.

Геологічна служба США вважає 50 корисних копалин, які мають вирішальне значення для економіки та нацбезпеки. До списку увійшли марганець, літій, титан, нікель, графіт, берилій та інші.

Україна - ключовий постачальник рідкісноземельних металів, включаючи титан, літій, берилій, марганець, галій, уран, цирконій, графіт, апатит, флюорит та нікель. Вона має великі запаси кольорових металів - міді (четверте місце в Європі), свинцю (п'яте), цинку (шосте місце), срібла (дев'яте).

Родовища нікелю (215 тис. т) та кобальту (8,8 тис. т) знаходяться у Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Запаси графіту становлять 20% від світових.

На українській території знаходяться найбільші запаси титану в Європі (7% світових), і до збройного вторгнення росії вона була основним постачальником титану для військового сектору, йдеться на сайті Всесвітнього економічного форуму.

Титанові руди є вкрай важливими для аерокосмічної, медичної, автомобільної та морської промисловості, а майже 500 тис. т запасів літію необхідні для випуску акумуляторів.