Далекобійні дрони залетіли на аеродром Маринівка й знищили два літаки Су-34

ССО ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та ще два пошкодили. Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

По російських винищувачах ССО ЗСУ та СБУ відпрацювали за допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.

Спільно із побратимами продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії рф. Військові аеродроми та літаки в глибокому тилу ворога є абсолютно законною ціллю для України!