Ракетний удар РФ по Самару: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих від ракетної атаки по Самару Дніпропетровської області зросла до 25. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Телеграмі.

– За уточненою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Самар постраждали 25 людей. З них 12 – у медзакладах, - зазначив Лисак.

Четверо поранених у важкому стані.

ForUA.com нагадує, це вже другий ракетний удар по місту Самар за цей тиждень. 24 червня ворог запустив по Дніпру та Самару кілька ракет. Одна з них впала поряд з потягом.