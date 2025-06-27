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Ракетний удар РФ по Самару: кількість постраждалих зросла

Ракетний удар РФ по Самару: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих від ракетної атаки по Самару Дніпропетровської області зросла до 25. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Телеграмі.

– За уточненою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Самар постраждали 25 людей. З них 12 – у медзакладах, - зазначив Лисак.

Четверо поранених у важкому стані.

ForUA.com нагадує, це вже другий ракетний удар по місту Самар за цей тиждень. 24 червня ворог запустив по Дніпру та Самару кілька ракет. Одна з них впала поряд з потягом. 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дніпропетровська областьобстрілиагресія рфСамар
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