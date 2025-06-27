Іран спростовує заяви США про відновлення ядерних переговорів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі категорично спростував заяви президента США Дональда Трампа щодо відновлення переговорів про ядерну програму вже наступного тижня, зменшивши тим самим перспективи дипломатичного врегулювання напруженості. Ця заява прозвучала після нещодавніх бомбардувань ядерних об'єктів Ірану.

"Я прямо кажу, що жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося", – заявив Арагчі в інтерв'ю державному телебаченню пізно в четвер. – "Деякі спекуляції щодо відновлення переговорів не слід сприймати серйозно".

Нагадаємо, що в середу президент США Дональд Трамп припустив, що обидві сторони проведуть переговори наступного тижня і "можливо" підпишуть угоду. Це мала б бути перша така зустріч після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, у яку США втрутилися, бомбардуючи ядерні об'єкти, що, за даними Bloomberg, зірвало дипломатичні зусилля щодо вирішення напруженості навколо ядерної програми Тегерана.

Хоча деякі іранські чиновники, включно з президентом, висловлювали готовність до переговорів, вони стикаються з опором з боку інших, які особливо проти взаємодії після недавнього конфлікту.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в четвер заявив, що його країна "виграла війну", але не уточнив, чи слід відновити переговори зі США.

Крім того, Аббас Арагчі відхилив прохання інспекторів Організації Об'єднаних Націй оцінити масштаби пошкоджень ядерних об'єктів, що були розбомблені США та Ізраїлем, назвавши їх "значними та серйозними". Він також зазначив, що Іран "наразі" не має наміру приймати генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

Співробітники МАГАТЕ залишалися в країні протягом усієї ізраїльської кампанії, але не змогли проводити інспекції під час бомбардувань. Іран продовжує блокувати доступ навіть після припинення вогню цього тижня. Це означає, що інспектори не можуть пояснити місцезнаходження запасів високозбагаченого урану Тегерана, який, на думку Ізраїлю та його союзників, може бути використаний для створення ядерної зброї. Іран наполягає на тому, що його атомна програма є мирною.

Ситуацію додатково ускладнює новий закон, який набув чинності у четвер, що призупиняє будь-яку співпрацю з МАГАТЕ. Іранські чиновники звинуватили агентство у наданні Ізраїлю приводу для початку своїх атак, заявивши, що воно не може визначити, чи є ядерна програма Ірану "виключно мирною". Наразі незрозуміло, як уряд виконуватиме цей закон, оскільки Іран може припинити співпрацю лише у випадку офіційного виходу з міжнародної угоди, спрямованої на запобігання поширенню ядерної зброї, що є більш ескалаційним кроком, якого він досі не зробив.