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Трамп і Нетаньягу розробили «швидкий рецепт миру»

Трамп і Нетаньягу розробили «швидкий рецепт миру»

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про завершення війни в секторі Ґаза впродовж найближчих двох тижнів. Про це повідомила ізраїльська газета Israel Hayom з посиланням на джерела, знайомі з деталями переговорів.

За даними видання, телефонна розмова між лідерами відбулася відразу після американських авіаударів по ядерних об'єктах Ірану. У ній також брали участь держсекретар США Марко Рубіо та міністр стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер.

Під час обговорення сторони дійшли згоди щодо потреби "діяти швидко" для укладення нових мирних угод з арабськими державами, розширення Авраамських угод і завершення воєнної фази в Ґазі.

Згідно з озвученим планом:

- Керівництво ХАМАС буде усунуто з сектора і вислано до третіх країн;

- Заручники, які залишаються у полоні, будуть звільнені;

- Контроль над сектором Ґаза перейде до чотирьох арабських держав, включно з Єгиптом та ОАЕ;

- Частина населення Ґази, що виявить бажання, зможе емігрувати до третіх країн, які погодяться їх прийняти.

Паралельно план передбачає ширше визнання Ізраїлю в арабському світі. Серед країн, які можуть приєднатися до Авраамських угод, згадуються Саудівська Аравія та Сирія. У відповідь Ізраїль висловить готовність до переговорів щодо формули «двох держав» — за умови реформування Палестинської автономії.

Довідка: Авраамські угоди — серія мирних договорів між Ізраїлем та низкою арабських країн (ОАЕ, Бахрейн, Марокко, Судан), укладених за посередництва США у 2020 році. Їх розширення стало ключовою метою американської дипломатії на Близькому Сході.

Теги:

ТрампНетаньягуплан миру в Ізраїлі
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