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Суспiльство

Погода 27 червня: подекуди дощі та спека

Погода 27 червня: подекуди дощі та спека

Сьогодні погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного тиску. Північно-західні потоки ненадовго переходитимуть на південно-західні й нестимуть тепліше повітря, особливо вдень, - повідомили синоптики.

На більшості території країни - мінлива хмарність, без опадів. Лише у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях - короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний з переходом у південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря +21-26°; на півдні та Закарпатті +25-30°.

У Києві та області - короткочасний дощ, по області місцями гроза. Вітер - північно-західний з переходом у південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці +24-26°; в області +21-26°.
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