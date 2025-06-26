США не надали ЄС розвідданих про стан ядерної програми Тегерану після ударів, – FT

Сполучені Штати Америки не надали Європі точних даних про стан іранської ядерної програми після американських військових ударів. Про це в четвер, 26 червня, інформує видання Financial Times (FT), посилаючись на власні джерела.

– Три офіційні особи, обізнані з перебігом дискусії, заявили, що США не передали союзникам у ЄС вичерпних відомостей про можливості Ірану, що залишилися, в ядерній сфері і поки що не діляться чіткими планами щодо своїх майбутніх відносин із Тегераном, – повідомляє видання.

Співрозмовники FT зазначили, що зрештою Євросоюз “поставив на паузу” свою політику щодо Ірану. Це рішення зумовлене очікуванням нових ініціатив від США для врегулювання кризи навколо іранської ядерної програми.

При цьому, як зазначається, консультації, що відбулися цього тижня між президентом США Дональдом Трампом та керівництвом ЄС, не принесли конкретних результатів.

Одне з джерел також охарактеризувало як “ексцентричні” заяви президента Трампа, зроблені ним у середу. Він припустив, що вже наступного тижня Вашингтон і Тегеран можуть провести переговори і що, можливо, укладання угоди взагалі не знадобиться.

– Поки що ми нічого не робимо, – прокоментувало джерело.

Інший співрозмовник FT підтвердив, що Німеччина, Франція та Велика Британія очікують подальших дій з боку Сполучених Штатів, які, зі свого боку, “мабуть, очікують дій Ізраїлю”.

ForUA.com нагадує, в ніч на 22 червня США завдали ударів по ядерних об’єктах Ірану, розташованих у Натанзі, Фордо та Ісфагані.

Дональд Трамп тоді заявив про повне знищення цих об’єктів. У відповідь Іран у понеділок здійснив ракетні пуски по американській військовій базі Аль-Удейд, що в Катарі.

У ніч на вівторок, 24 червня, президент Трамп оголосив режим припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Пізніше це перемир’я було підтверджене як Ізраїлем, так і Іраном. США також запевнили, що більше не планують завдавати ударів по іранських об’єктах.