Порушення ПДР роботаксі Tesla на дорогах Техасу: регулятор взявся за перевірку

Національне управління безпеки дорожнього руху США зацікавилося відео з інцидентами за участі безпілотних роботаксі Tesla у перший день їхньої платної роботи в Остіні, що у штаті Техас.

Автомобілі, що працюють на основі full self-driving, тобто функції повного автопілота, були помічені у порушеннях правил дорожнього руху, пише Bloomberg.

У соцмережах користувачі повідомляли про низку порушень з боку безпілотних Tesla Model Y: виїзд на зустрічну смугу, перетин подвійної суцільної лінії, перевищення швидкості та зупинку просто посеред дороги після активації відповідної функції.

Here’s my entire first Tesla Robotaxi trip from start to finish. Ten miles across south Austin. Timestamps in comments. pic.twitter.com/cr6y4z1UWB — Rob Maurer (@TeslaPodcast) June 22, 2025

У більшості випадків пасажири не втручалися фізично в керування, а зверталися до дистанційної служби підтримки Tesla через вбудований інтерфейс у салоні.

Зокрема, коли авто зупинилося посеред дороги, клієнт спершу звʼязався з оператором, який дистанційно відновив рух. Згодом, після повторного звернення, змінив маршрут до потрібного місця висадки.

У регулятора вже зібрали первинну інформацію і заявили, що після аналізу даних вживуть необхідних заходів, щоби дороги стали безпечнішими. Офіційне розслідування поки не розпочато. У муніципалітеті Остіна повідомили, що за вихідні не отримували жодних скарг на роботаксі.

У Tesla та місцевій поліції наразі не прокоментували відео. Втім, це не перша проблема, пов’язана з безпекою автопілота. У лютому 2023 року компанія Ілона Маска відкликала понад 362 тис. авто через можливість порушення ними ПДР.

Акції Tesla відреагували на новини зниженням показників – після інформації про увагу регулятора вартість цінних паперів впала на 1,4%.