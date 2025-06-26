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Технології

Порушення ПДР роботаксі Tesla на дорогах Техасу: регулятор взявся за перевірку

Порушення ПДР роботаксі Tesla на дорогах Техасу: регулятор взявся за перевірку

Національне управління безпеки дорожнього руху США зацікавилося відео з інцидентами за участі безпілотних роботаксі Tesla у перший день їхньої платної роботи в Остіні, що у штаті Техас.

Автомобілі, що працюють на основі full self-driving, тобто функції повного автопілота, були помічені у порушеннях правил дорожнього руху, пише Bloomberg.

У соцмережах користувачі повідомляли про низку порушень з боку безпілотних Tesla Model Y: виїзд на зустрічну смугу, перетин подвійної суцільної лінії, перевищення швидкості та зупинку просто посеред дороги після активації відповідної функції.

У більшості випадків пасажири не втручалися фізично в керування, а зверталися до дистанційної служби підтримки Tesla через вбудований інтерфейс у салоні.

Зокрема, коли авто зупинилося посеред дороги, клієнт спершу звʼязався з оператором, який дистанційно відновив рух. Згодом, після повторного звернення, змінив маршрут до потрібного місця висадки.

У регулятора вже зібрали первинну інформацію і заявили, що після аналізу даних вживуть необхідних заходів, щоби дороги  стали безпечнішими. Офіційне розслідування поки не розпочато. У муніципалітеті Остіна повідомили, що за вихідні не отримували жодних скарг на роботаксі.

У Tesla та місцевій поліції наразі не прокоментували відео. Втім, це не перша проблема, пов’язана з безпекою автопілота. У лютому 2023 року компанія Ілона Маска відкликала понад 362 тис. авто через можливість порушення ними ПДР.

Акції Tesla відреагували на новини зниженням показників – після інформації про увагу регулятора вартість цінних паперів впала на 1,4%.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАПДРТесларобототакси
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