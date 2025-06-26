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Полiтика

46% поляків виступають за зменшення або припинення військової допомоги Україні, – опитування

46% поляків виступають за зменшення або припинення військової допомоги Україні, – опитування

Опитування, проведене у Польщі, засвідчило: 46% респондентів виступають за скорочення або припинення військової допомоги Україні.

Такі результати показало дослідження IBRiS, проведене на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine.

Згідно з результатами, 46% респондентів виступають за обмеження чи призупинення військової підтримки, побоюючись зниження боєготовності польської армії та сумніваючись у прозорому використанні допомоги з боку України.

Економічну підтримку України схвалюють лише 35% опитаних, проти неї — 44%.

Водночас лише 15% опитаних підтримують ідею участі польських військових у можливому контингенті західних союзників в Україні. Проти цього — 64%.

Попри ці настрої, 52% поляків вважають, що Польща повинна надалі підтримувати Україну на міжнародній арені. Протилежної думки — 29%.

Крім того, 44% респондентів переконані, що допомога Україні посилює безпеку Польщі, водночас 37% так не вважають.

ForUA.com нагадує, найближчими тижнями має відбутися онлайн-засідання "Коаліції охочих" на чолі з Великою Британією та Францією.

Варто зауважити, що до складу "Коаліції охочих" не входять США.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Польщаопитуваннявійськова допомога Україні
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