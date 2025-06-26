Вечірній дайджест ForUА: новий обмін полоненими, НАТО під Трампом, ДТП з українцями в Румунії та курорт КНДР для росіян

26 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Трамп пообіцяв НАТО що росія не нападе на них, поки він буде президентом США, — WP. Якщо раніше не буде імпічменту, то його президентський термін спливе 20 січня 2029 року.

КНДР відкрила морський курорт поруч із ракетним полігоном — для туристів з росії. Курорт Вонсан, зведений із шестирічним запізненням, пропонує готелі, казино, басейни, ресторани, ТРЦ та аквапарк.

Прорив у медицині: 10 пацієнтів вилікували діабет 1 типу новим препаратом, — Daily Mail. Мова йде про препарат «Зимислецел», який ще очікує на схвалення. Його дія ґрунтується на лабораторно вирощених клітинах, що імплантуються в організм і починають виробляти інсулін — саме те, чого не вистачає пацієнтам з діабетом 1 типу.

Війна в Україні не завершиться в найближчі три роки, — президент Литви Наусєда. За його словами, росія лише імітує зацікавленість у мирному процесі, тому він «‎не бачить світла в кінці тунелю».

У Румунії перекинувся автобус з українцями — є постраждалі. Біля міста Констанца сталася аварія за участі автобуса, в якому перебувало близько 60 громадян України, включно з дітьми.

Сьогодні відбувся новий обмін полоненими, — Зеленський. Повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року.

Пакистан розробляє міжконтинентальні балістські ракети, здатні досягти США, — американська розвідка.

Європейські розвідки сумніваються в заяві США про знищення запасів урану в Ірані, — FT. Європейські уряди отримали розвіддані, які вказують, що запаси високозбагаченого урану Ірану залишилися неушкодженими.