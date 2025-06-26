﻿
Дайджест

Вечірній дайджест ForUА: новий обмін полоненими, НАТО під Трампом, ДТП з українцями в Румунії та курорт КНДР для росіян

Вечірній дайджест ForUА: новий обмін полоненими, НАТО під Трампом, ДТП з українцями в Румунії та курорт КНДР для росіян

26 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Трамп пообіцяв НАТО що росія не нападе на них, поки він буде президентом США, — WP. Якщо раніше не буде імпічменту, то його президентський термін спливе 20 січня 2029 року.

  • КНДР відкрила морський курорт поруч із ракетним полігоном — для туристів з росії. Курорт Вонсан, зведений із шестирічним запізненням, пропонує готелі, казино, басейни, ресторани, ТРЦ та аквапарк.

  • Прорив у медицині: 10 пацієнтів вилікували діабет 1 типу новим препаратом, —  Daily Mail. Мова йде про препарат «Зимислецел», який ще очікує на схвалення. Його дія ґрунтується на лабораторно вирощених клітинах, що імплантуються в організм і починають виробляти інсулін — саме те, чого не вистачає пацієнтам з діабетом 1 типу.

  • Війна в Україні не завершиться в найближчі три роки, — президент Литви Наусєда. За його словами, росія лише імітує зацікавленість у мирному процесі, тому він «‎не бачить світла в кінці тунелю».

  • У Румунії перекинувся автобус з українцями  — є постраждалі. Біля міста Констанца сталася аварія за участі автобуса, в якому перебувало близько 60 громадян України, включно з дітьми.

  • Сьогодні відбувся новий обмін полоненими, — Зеленський. Повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року.

  • Пакистан розробляє міжконтинентальні балістські ракети, здатні досягти США, — американська розвідка.

  • Європейські розвідки сумніваються в заяві США про знищення запасів урану в Ірані, — FT. Європейські уряди отримали розвіддані, які вказують, що запаси високозбагаченого урану Ірану залишилися неушкодженими.

  • ЄС відкриє переговори з Молдовою про вступ 4 липня, — президент Румунії Нікушор Дан. Тим часом питання вступу України до ЄС підтримують 26 із 27 країн-членів союзу — проти лише Угорщина.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОЄСДТПобмін полоненимиТрампдіабет
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Скільки пошкоджених багатоповерхівок вже відновили в Києві: названо цифру
Столиця 26.06.2025 14:51:06
Скільки пошкоджених багатоповерхівок вже відновили в Києві: названо цифру
Читати
Названий головний учасник нового фільму про Джеймса Бонда
Культура 26.06.2025 14:29:26
Названий головний учасник нового фільму про Джеймса Бонда
Читати
Трамп готовий приїхати на переговори щодо України до Туреччини, але має умову
Полiтика 26.06.2025 14:09:55
Трамп готовий приїхати на переговори щодо України до Туреччини, але має умову
Читати

Популярнi статтi