Окупанти максимально наблизилися до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю

Ворог просунувся у селищі Шевченко, біля Бурлацького та села Вільне Поле Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState у четвер.

На мапах проєкту показано, що окупація території Шевченка ворогом завершена (раніше була зайнята лише його частина), Бурлацьке було окуповане кількома днями раніше, а Вільне Поле лишається у "сірій зоні". При цьому ворог суттєво просунувся на північ від Бурлацького і на південь від Вільного Поля.

Генеральний штаб Збройних сил України на мапах до оперативної інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга позначає селище Шевченко як частково окуповане, Вільне Поле під українським контролем, Бурлацьке як окуповане. При цьому території на північ від Бурлацького і на південь від Вільного Поля показані як контрольовані окупантами.

На мапах американського Інституту вивчення війни (ISW) зі зведення за 25 червня всі три села показані як окуповані ворогом.

"Російські війська провели наступальні операції на північний захід від Великої Новосілки поблизу Вільного Поля та Шевченка; на захід від Великої Новосілки поблизу Новосілки; та на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новополя та Зеленого Поля 24 та 25 червня", - йдеться у зведенні.

DeepState повідомляє про активні штурмові дії ворога на цьому напрямку. "На ділянці вже колишньої ТГр "Вугледар" продовжує стрімко сипатися оборона, а ворог має значні успіхи в просуванні. Починаючи від Олексіївки і аж до Зеленого Поля противник здійснює постійні штурмові дії, залучаючи велику кількість піхоти. На уточненні перебувають населені пункти Олексіївка та Багатир. Також противник активно здійснює тиск із Запоріжжя в напрямку Зірки. Тисне в районі Комара і активно заводить туди піхоту, щоб спробувати забрати село повністю і закріпитися в ньому. Здійснюються постійні штурмові дії по відтинку Шевченко-Вільне Поле-Новосілка", - йдеться у зведенні.

Наразі немає офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації.

Від західних околиць селища Шевченко до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю 2 км.