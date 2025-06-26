Якби були вибори: Залужному не вдалося б виграти в Зеленського в першому турі

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то переважно українці у першому турі віддали б свої голоси чинному президенту Володимиру Зеленському та послу України у Великій Британії Валерію Залужному.

Про це свідчать результати опитування проведеного центром соцдосліджень "Социс" 6-11 червня ц. р.

За умови, якби ці двоє балотувалися, 21,8% опитаних проголосували б за Зеленського, 19,6% - за Залужного. Зауважимо, що велика кількість опитаних (24,7%) не змогли визначитися із вибором. У запропонованому списку кандидатів також були колишній президент Петро Порошенко, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, мер Києва Віталій Кличко та інші.