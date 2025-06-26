Столиця виплатила понад 45 млн гривень допомоги киянам, постраждалим від ворожих атак

Цього року, з 1 січня до 25 червня, з київського бюджету виплачено 45 млн 360 тис. грн допомоги мешканцям столиці, постраждалим від ворожих атак. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час розширеної наради.

Зокрема, по 10 тис. грн отримали 3 100 осіб і по 40 тис. грн – 11 054.

«Із самого початку повномасштабної війни місто виплачує постраждалим від обстрілів по 10 000 грн. У 2022 році такі виплати отримали 1 012 мешканці, у 2023-му – 3 104, у 2024-му – 3 838 особам. У зв’язку з нинішніми надтяжкими наслідками руйнувань і знищенням житла внесено відповідні зміни до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025–2027 роки». Ними передбачено також надання 20 000 грн щомісячної матеріальної допомоги тим, чиє майно в результаті атак є непридатним для проживання», – повідомив Микола Поворозник.

За його інформацією, після ворожої атаки 24 квітня 2025 року виплачено матеріальну допомогу в розмірі 10 000 гривень:

у Святошинському районі – на суму 9 млн 910 тис. грн;

у Солом’янському – на суму 10 млн 220 тис. грн;

у Шевченківському – на суму 1 млн 820 тис. грн.

Також у цей час у Святошинському районі по 40 тис. грн отримали 252 особи (на загальну суму 10 млн 80 тис. грн), у Солом’янському – 2 особи. У Шевченківському районі прийом заявок від постраждалих наразі ще триває. Отримані від них документи фахівці опрацюють у найкоротші терміни.