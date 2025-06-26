Одного разу в Гаазі: що показала і приховала зустріч Зеленського з Трампом

У середу, 25 червня в рамках саміту НАТО у Гаазі відбулася двостороння зустріч президентів України та США. Чому співрозмовники постфактум подали зміст і форму своєї закритої розмови під різними соусами – далі в матеріалі FOR-UA.

Про те, що він «ймовірно» зустрінеться з українським колегою на полях саміту Північноатлантичного Альянсу сам Трамп розповів журналістам по дорозі в Нідерланди на борту Air Force One. «Я скажу йому (Зеленському – ред.): «Як справи?». Він у скрутному становищі, він взагалі не мав там опинитися», - зазначив очільник Білого дому. Дещо згодом він назвав Зеленського «хорошим хлопцем», але при цьому акцентував, що під час телефонних розмов з ним Путін завжди чуйний та ввічливий.

Про наміри господаря Овального кабінету в кулуарах НАТО-саміту провести зустріч із українським візаві, на умовах анонімності повідомив виданню Politico представник Білого дому. Однак вельми показово, що офіційних анонсів зустрічі не було ані з боку Банкової, а ні зі сторони трампівської адміністрації. Судячи з усього, це пов’язано з тим, що заздалегідь анонсована на 17 червня зустріч президентів України та США у Канаді так зрештою і не відбулася через достроковий від’їзд Трампа з саміту «Великої сімки». Навіть лояльний до головного республіканця телеканал Fox News тоді констатував, що, мовляв, 47-й президент США банально втік від Зеленського.

Хай там як, але з урахуванням того факту, що старий-новий президент Сполучених Штатів схильний до ухвалення досить несподіваних ситуативних рішень, ймовірність зустрічі українського та американського лідерів до останнього залишалася під питанням. Втім зрештою діалог Зеленського з Трампом таки відбувся і тривав близько 50-ти хвилин, що значно довше, аніж було передбачено регламентом. Поряд з тим заплановане спілкування з журналістами президентів України та США за підсумками зустрічі було скасовано.

Першим закриту розмову з Трампом прокоментував Володимир Зеленський. Назвавши зустріч «тривалою та змістовною», нинішній господар Банкової констатував: «Охопили всі дійсно значимі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру».

Натомість Дональда Трампа під час його підходу до преси запитали, як пройшла зустріч із Зеленським і чи обговорювали вони припинення вогню. На це американський лідер відповів наступним чином: «Ні-ні... Я просто хотів знати, як у нього справи. Він був дуже милим. Іноді у нас були невеликі суперечки. З цієї зустрічі я виніс, що Зеленський хоче, щоб це (війна – ред.) закінчилося. Мені треба поговорити з Володимиром Путіним, побачимо, чи зможемо ми це завершити, але у мене була гарна зустріч із Зеленським».

Пізніше Володимир Зеленський розкрив деякі деталі зустрічі зі своїм американським візаві. Глава держави, зокрема зазначив, що ця зустріч із Трампом була хорошою. Під час неї лідери країн обговорили Близький Схід, захист українців, закупівлю американських систем ППО, а також – переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Під час розмови Зеленський відзначив важливість того, що нещодавні дії США в Ірані послабили не тільки ядерну програму країни, а й виробництво дронів.

«З президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури». Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння і Європа може допомогти. Також говорили про можливе співвиробництво дронів. Можемо посилити одне одного», - акцентував президент.

За його словами, він розповів Трампу про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. Зокрема він звернув увагу на те, що «Росія передала нам трупи своїх же загиблих». «Поговорили й про ситуацію на полі бою. Путін точно не перемагає. Представив президенту Трампу фактаж того, що реально відбувається на землі», - резюмував Володимир Зеленський.

Чи достукався український лідер до американського колеги – покаже час і, звісно ж, подальша лінія Трампа щодо російсько-української війни. Проте сам факт того, що ця зустріч відбулася у форматі «face to face» вже є суттєвим внеском у геополітичний кошик офіційного Києва, вважають експерти.

«Після того, як зустріч Трампа і Зеленського таки відбулася, думаю, що багато хто в Україні, і наша делегація в Гаазі видихнули з певним полегшенням. Різноманітні побоювання не підтвердились, скандалів і конфліктів не відбулося. Зустріч пройшла достатньо доброзичливо. Такий висновок зокрема можна зробити по заявах самого Трампа. А емоція Трампа в багатьох ситуаціях – це головний індикатор стану справ», - зазначає політолог Володимир Фесенко.

На закритій зустрічі глав держав та урядів в межах саміту НАТО Трамп говорив про те, що ситуація в Україні «повністю вийшла з-під контролю» і «потрібно щось із цим робити», повідомило агентство Bloomberg. Між тим після зустрічі з Зеленським перед камерами Трамп не висловив такої думки. Він коротко згадав про «сім тисяч молодих солдатів – українських та російських, - що загинули в Україні лише минулого тижня», а також атаки Росії на Київ, на інші міста і села.

З його слів було не зрозуміло, хто саме несе відповідальність за обстріли українських міст та загибель цивільних українців. Трамп також сказав, що «це можливо», що у Путіна є територіальні амбіції за межами України. Так він відповів на пряме питання про те, чи вважає очільника Кремля ворогом і людиною, яка має такі амбіції. Втім, жодних конкретних обіцянок допомогти Україні грошима чи зброєю у Гаазі Трамп не зробив. «Подивимося, що станеться. Послухайте, президент Путін справді має завершити цю війну. Люди вмирають», - так очільник Білого дому відповів на питання про те, чи США долучаться до Європи й Канади у фінансуванні зброї для оборони України. Більшість часу він усе ж таки говорив про війну США та Ізраїлю з Іраном.

Водночас керівник ОП Андрій Єрмак, який супроводжує президента Зеленського на всіх ключових подіях за кордоном, у своєму Telegram написав, про що говорили президенти. Це було досить широке коло питань: майбутнє світової безпеки, шляхи завершення війни, оборона України та економічна співпраця. Остання, за словами Єрмака, має спиратися на угоду про мінерали, підписану раніше між урядами України та Сполучених Штатів.