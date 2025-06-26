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У США може з’явитися "міністерство війни"

У США може з’явитися "міністерство війни"

Президент США Дональд Трамп запропонував повернути Пентагону історичну назву "міністерство війни" під час виступу на саміті НАТО 25 червня. За його словами, сучасна назва є надто "політкоректною", а Америка має знову мислити як воююча нація.

"Раніше це було міністерство війни. Потім стали політкоректними й змінили на міністерство оборони. Може, варто подумати про повернення старої назви", — заявив Трамп.

Дійсно, до 1947 року американське оборонне відомство офіційно називалося United States Department of War. Після Другої світової війни, у 1949-му, в рамках масштабної реорганізації, відомство отримало сучасну назву — Department of Defense.

Трамп також пов’язав свою пропозицію з останніми успішними військовими операціями США — зокрема, проти Ірану — заявивши: "Можливо, протягом кількох тижнів ми називатимемо його так, бо почуваємося воїнами".

Крім того, Трамп у виступі іронічно назвав Піта Гегсета "міністром війни", як цю посаду офіційно іменували до середини XX століття. Пізніше він повторив це у своїй соцмережі:

"Міністр оборони (війни!) Піт Гегсет разом з військовими представниками проведе завтра о 8 ранку у Пентагоні пресконференцію, щоб боротися за гідність наших великих американських пілотів. Ці патріоти були дуже засмучені!"

Теги:

Трампперейменування Пентанонуміністерство війни
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