Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на статтю в журналі Служби зовнішньої розвідки Росії, де країні закидали вплив "ідеологічної цензури" на нещодавні президентські вибори.

Про це повідомив речник румунського МЗС Андрей Царнеа в мережі X.

Він заявив, що в Бухаресті відзначили "невпинний інтерес, який Російська Федерація через Службу зовнішньої розвідки виявляє до виборів у Румунії".

"У цьому контексті варто лише відзначити абсурдність ситуації, коли уроки демократії дають у країні, де вільні вибори імітуються вже понад 20 років, а опозицію змушують замовкнути, заарештовують або фізично знищують", — зазначив він.

Царнеа також нагадав, що в Росії карають в’язницею за "природні, прості людські вчинки, як допомога українським цивільним особам або покладання квітів до пам’ятника Борису Нємцову".

Раніше в середу, 25 червня, румунські ЗМІ звернули увагу на статтю в журналі "Разведчик", який видає російська Служба зовнішньої розвідки.

У ній критикують "ідеологічну цензуру в ЄС", наводячи як приклад "залякування дисидентів і політичних опонентів" під час нещодавніх президентських виборів у Румунії.

ForUA.com нагадує, під час масованої атаки російських дронів проти України Румунія підіймала в повітря два літаки F-16 та два літаки Eurofighter. Під час здійснення атак на українські цілі румунська система радіолокаційного спостереження вказала на можливість того, що траєкторія одного з безпілотників, що брали участь в атаці, могла на дуже короткий проміжок часу перетинати повітряний простір Румунії, повідомляє пресслужба.