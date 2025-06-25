Вечірній дайджест ForUА: Прориви в обороні, переговори Зеленського з Трампом, підсумки саміту НАТО, білі

25 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво, —Зеленський після зустрічі з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

У росії наявні понад 13 тисяч ракет: вона здатна щомісяця виготовляти ще до 200, — FT з посиланням на українську розвідку та аналітиків ISW. Як зазначає видання, це дозволяє підтримувати високу інтенсивність обстрілів навіть під санкціями.

НАТО погодила 5% ВВП на оборону до 2035 року у підсумковій заяві саміту в Гаазі. Альянс підтвердив свою відданість статті 5 — напад на одного члена розцінюється як напад на всіх. У документі наголошено на підтримці України, адже її безпека «сприяє нашій».

Україна створила власний КАБ: вже летить 60 км, у перспективі — до 80 і більше, —Defense Express. За даними видання, наразі тривають випробування вітчизняного аналога керованих авіабомб.

Зеленський провів розмову з Трампом - охопили всі дійсно значимі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі — згодом.

Трамп заявив: "У мене була досить гарна зустріч із Зеленським. Зеленський хоробро тримає оборону. Це важка битва".

РФ запустила по Україні білі «Шахеди», ворожий оператор може керувати ними прямо з Росії, — зв'язківець «Флеш». Більшість «Шахедів», що запускаються по Україні, чорного кольору. Новий тип БПЛА пофарбований у білий колір, має покращену камеру, обчислювальну платформу на базі штучного інтелекту та радіозв'язок.

Сьогодні ЗСУ зупинили вантажний потяг у Томаку, фактично розрізавши його навпіл: у складі понад 40 вагонів — цистерни, контейнери та інший вантаж, — Андрющенко.