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Вечірній дайджест ForUА: Прориви в обороні, переговори Зеленського з Трампом, підсумки саміту НАТО, білі

Вечірній дайджест ForUА: Прориви в обороні, переговори Зеленського з Трампом, підсумки саміту НАТО, білі

25 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Генпрокурор Кравченко затвердив трьох нових заступників, які відповідатимуть за окремі напрями діяльності відомства. 
  • Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво, —Зеленський після зустрічі з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

  • У росії наявні понад 13 тисяч ракет: вона здатна щомісяця виготовляти ще до 200, — FT з посиланням на українську розвідку та аналітиків ISW. Як зазначає видання, це дозволяє підтримувати високу інтенсивність обстрілів навіть під санкціями.

  • НАТО погодила 5% ВВП на оборону до 2035 року у підсумковій заяві саміту в Гаазі. Альянс підтвердив свою відданість статті 5 — напад на одного члена розцінюється як напад на всіх. У документі наголошено на підтримці України, адже її безпека «сприяє нашій».

  • Україна створила власний КАБ: вже летить 60 км, у перспективі — до 80 і більше, —Defense Express. За даними видання, наразі тривають випробування вітчизняного аналога керованих авіабомб.

  • Зеленський провів розмову з Трампом - охопили всі дійсно значимі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі — згодом.

  •  Трамп заявив: "У мене була досить гарна зустріч із Зеленським. Зеленський хоробро тримає оборону. Це важка битва".

  • РФ запустила по Україні білі «Шахеди», ворожий оператор може керувати ними прямо з Росії, — зв'язківець «Флеш». Більшість «Шахедів», що запускаються по Україні, чорного кольору. Новий тип БПЛА пофарбований у білий колір, має покращену камеру, обчислювальну платформу на базі штучного інтелекту та радіозв'язок.

  • Сьогодні ЗСУ зупинили вантажний потяг у Томаку, фактично розрізавши його навпіл: у складі понад 40 вагонів — цистерни, контейнери та інший вантаж, — Андрющенко. 

  • Нові смертельні віруси з Китаю: вчені виявили у кажанів 20 нових вірусів для науки, серед яких два, що смертельні для людей, — Newsweek.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НАТОТрампВолодимир Зеленськийсмертельний вірусбілі "шахеди"
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