Сарказм Трампа: пʼять місяців і пʼять днів не може закінчити війну за 24 години

Президент США Дональд Трамп оголосив, що його передвиборча обіцянка закінчити російсько-українську війну за 24 години після вступу на посаду була саркастичною.

Про це він заявив під час брифінгу на полях саміту НАТО у Гаазі, який транслювало «Суспільне».

Журналіст запитав, чи саркастично Трамп свого часу обіцяв припинити війну за 24 години. Той відповів: «Звісно, це було саркастично».

Йому нагадали, що він на посаді вже пʼять місяців і пʼять днів, та уточнили, то чому ж він досі не зміг завершити війну.

Президент США пояснив: вона складніша, ніж «будь-хто міг собі уявити».

«[Ватажок рашистів] Владімір Путін складніша людина. На жаль, у мене були проблеми з президентом [України Володимиром] Зеленським, скоріш за все, ви читали про це. І це найскладніше, ніж будь-яка війна», — додав він.

До цього Трамп вже коментував цю передвиборчу обіцянку, однак тоді він пояснював, що це було перебільшенням для підкреслення своєї думки.

Ще раніше Reuters із посиланням на неназваних радників президента писало, що ця обіцянка була «передвиборчою бравадою», а він сам не розумів складности конфлікту.

А спецпредставник США з питань України Кіт Келлог жартував, що адміністрація Трампа казала про плани закінчити війну за 24 години, але «ми не сказали, якого дня, якого року».