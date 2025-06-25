Загинула половина посівів зернових на окупованій частині Херсонщини

Окупаційна влада захопленої частини Херсонської области пафосно розповідала, як добре розвивається зерновий бізнес, а тепер скаржиться, що половина посівів зернових вже загинула.

Про це пише видання «Патріот Донбасу», аналізуючи заяви окупаційних представників влади.

Ситуація стала настільки критичною, що гауляйтер окупованої частини області Володимир Сальдо, своїм розпорядженням впровадив режим «надзвичайної ситуації» в агропромисловому комплексі у дев’яти окупованих районах.

Через нестачу води та відсутність дощів зернові банально посохли. Окупанти називають це «небезпечними агрометеорологічними явищами».

А ще у кінці минулого року гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо вихвалявся тим, що зерно з цієї території буде продано на експорт в «одну з дружніх країн». Колаборант заявляє, що це «не просто угода, а справжній прорив нашої економіки».

Вже у квітні цього року Сальдо скаржився, що не має води для зрошування полів та обіцяв, що будуть шукати альтернативні джерела води, аби вона йшла на поля. При цьому гауляйтер звинувачував Україну, що немає води, розповсюджуючи фейк, що то нібито ЗСУ знищила дамбу Каховської ГЕС, яка тримала рівень води у Північнокримському каналі, що проходить через окуповану частину Херсонської області.

Сальдо заявляв російським пропагандистам, що треба бурити свердловини, аби забезпечити водою поля та що це обов’язково допоможе.

Тепер виявилося, що ніяких альтернативних джерел води, про які так бадьоро розповідав Сальдо, просто немає.

Якщо на окупованій частині Херсонської області є явні та суттєві проблеми з водою для зрошення полів, то на окупованій частині Донеччини величезна проблема з питною водою, яку окупанти так і не можуть вирішити. Гауляйтер захопленої частини Донецької області Пушилін визнає, що проблема з питною водою на окупованій території – надовго. Окупанти на Донеччині вже практично спустошили два водосховища й тепер добираються до третього.