Генсек НАТО не дав чіткої відповіді про застосування статті 5

Сполучені Штати "повинні вжити заходів, коли це необхідно" для забезпечення миру в усьому світі, заявив генеральний секретар НАТО в середу після саміту альянсу в Гаазі.

Відповідаючи на запитання CNN про удари президента США Дональда Трампа по іранських ядерних об'єктах, Марк Рютте сказав журналістам: "Ніхто в світі не може цього зробити. Тільки Сполучені Штати».

"Ви - 25% світової економіки, ви на сьогоднішній день є найбільшою військовою силою в світі", - сказав Рютте на прес-конференції. «Історія робить вас лідером. Історія робить вас тими, хто повинен діяти, коли це необхідно».

Він сказав, що "дослідження, які проводяться", встановлять, "що саме було наслідком цього", додавши: "Я особисто дуже оптимістично налаштований, що це завдало величезного удару по Ірану".

CNN також запитала в Рютте, наскільки залізною є стаття 5, яка зобов'язує альянс надати колективну відповідь на напад на будь-яку державу-члена. "Стаття 5 абсолютно зрозуміла, і в той же час ми завжди говорили, що ніколи не будемо вдаватися в подробиці про те, коли саме буде спрацьовувати стаття 5", - сказав Рютте.

«А чому б і ні? Тому що ми не хочемо робити наших супротивників мудрішими», – сказав він.