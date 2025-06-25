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Війна

Трагедія у Дніпрі: Кількість жертв російської атаки зросла до 19, понад 300 поранених

Трагедія у Дніпрі: Кількість жертв російської атаки зросла до 19, понад 300 поранених

Кількість жертв внаслідок жорстокої російської атаки, що сталася у Дніпрі у вівторок, зросла до 19 осіб. Загалом по всій Дніпропетровській області відомо про 21 загиблого та понад 300 постраждалих. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі в середу.

"У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області – 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300", – написав Лисак.

Голова ОВА висловив подяку лікарям, які "чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих".

Раніше повідомлялося про 18 загиблих у Дніпрі.

На знак скорботи та пам'яті про загиблих, у середу в Дніпрі та Самарі оголошено жалобу.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Дніпроатака рфСергій Лисак
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