Рубіо пояснив, чого Трамп відмовляється посилювати санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп, схоже, не поспішає задовольняти заклики європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського щодо подальшого посилення санкцій проти Росії. За словами Державного секретаря США Марко Рубіо, Вашингтон прагне зберегти простір для дипломатії та мирних переговорів з Москвою, навіть попри неодноразові відмови російського диктатора Володимира Путіна від американських посередницьких ініціатив.

У кулуарах сьогоднішнього саміту НАТО в Брюсселі, де очікується, що тема посилення тиску на Росію буде однією з ключових, Рубіо в інтерв'ю POLITICO пояснив позицію американської адміністрації. "Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме введемо нові санкції, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?" – зазначив Рубіо.

Ця заява прозвучала на тлі сподівань Києва та європейських столиць переконати Трампа посилити економічний тиск на РФ. Однак, за словами Рубіо, американський президент "знатиме правильний час і місце" для нових обмежувальних заходів. Він також зазначив, що адміністрація Трампа активно співпрацює з Конгресом для забезпечення глави Білого дому необхідною гнучкістю у цьому питанні.

"Якщо він це зробить (запровадить нові санкції – ред.), ви майже визнаєте, що найближчим часом переговори не відбудуться", – додав Рубіо, підкреслюючи, що США продовжуватимуть шукати можливості для дипломатичного врегулювання. "Ми будемо продовжувати взаємодіяти. У тому сенсі, що якщо у нас буде можливість щось змінити і змусити їх сісти за стіл переговорів, ми нею скористаємося".

Водночас, Державний секретар висловив впевненість, що Росія не зможе досягти своїх територіальних цілей на полі бою, що, ймовірно, посилює переконання Вашингтона у необхідності збереження каналів для переговорів.