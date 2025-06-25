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Культура

Відомий український актор приєднався до лав ЗСУ

Відомий український актор приєднався до лав ЗСУ

Відомий український актор театру та телебачення Олексій Воротніков повідомив, що приєднується до ЗСУ.

На своїй сторінці в інстаграмі 32-річна зірка серіалів «Сага», «Чужі гріхи» та «Провінціал» показав фото у військовій формі, оголошуючи про закриття одного з благодійних зборів.

Олексій зазначив, що після мобілізації також потребує фінансової допомоги для закупівлі необхідного спорядження. Поки невідомо, пішов актор на фронт як доброволець чи його приєднання до армії ініціював ТЦК.

«Цей день настав. Приєднуюсь до лав ЗСУ Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюсь на вашу підтримку», — звернувся він до підписників.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

ЗСУакторОлексій Воротніков
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