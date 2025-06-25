Німеччина надасть Україні понад 100 мільйонів євро на створення ударних безпілотників типу Ан-196 "Лютий", які мають радіус дії понад 2 тисячі кілометрів. Про це повідомляє Der Spiegel.

За даними джерел німецького видання, уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників "тризначною мільйонною сумою". Зокрема, йдеться про фінансування будівництва ударних дронів Ан-196 "Лютий", здатних долати значні відстані та нести бойову частину.

Ці дрони так званого глибокого удару, оснащені бойовою частиною, можуть подолати 2 тисячі кілометрів. Зазначається, що за німецькі кошти Україна зможе виготовити кілька сотень бойових безпілотників.

"Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати свій досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки", - зазначають джерела Der Spiegel.

Що відомо про Ан-196 "Лютий"

Ан-196 "Лютий" – це український дрон-камікадзе великої дальності. Вперше розробку цього дрона анонсував "Укроборонпром" у жовтні 2022 року. Тоді було повідомлено щодо намірів створити безпілотник масою понад 200 кг, що міг би доставити бойову частину масою 75 кг на відстань понад 1000 кілометрів.

Перша серійна партія дронів "Лютий" була готова в серпні 2023 року. 28 серпня 2023 року Сили спеціальних операцій ЗСУ успішно атакували базу 126-ї бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному, що стало одним з перших відомих випадків бойового застосування цього типу безпілотників. Нове фінансування з боку Німеччини значно прискорить та розширить виробництво цих стратегічно важливих для України дронів.