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Трампа впіймали на перебільшенні успіху ударів по Ірану

Трампа впіймали на перебільшенні успіху ударів по Ірану

Американські удари по трьох ядерних об'єктах Ірану, що відбулися минулих вихідних, не призвели до повного знищення ядерної програми Тегерана. Про це повідомляє CNN з посиланням на попередню оцінку розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA).

За словами джерел, знайомих із розвідданими, основні компоненти іранської програми зі збагачення урану залишилися неушкодженими, а атака лише відкинула розвиток програми на кілька місяців назад. Зокрема, запаси збагаченого урану не були знищені, а більшість центрифуг залишилися у робочому стані.

Оцінка DIA суперечить офіційним заявам президента Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета, які наполягали на тому, що іранські об’єкти було "повністю і безповоротно знищено".

У Білому домі вже заперечили достовірність цих розвідувальних висновків. Прессекретарка Керолайн Левітт назвала витік «спробою принизити президента Трампа» та «дискредитацією відважних пілотів, які бездоганно виконали місію». «Ця нібито оцінка є абсолютно неправильною... Всі знають, що чотирнадцять 30-кілограмових бомб — це повне знищення», — заявила Левітт.

Своєю чергою, сам Трамп у Truth Social звинуватив CNN і New York Times у спробі знецінити "один з найуспішніших ударів в історії". "Фейкові новини CNN разом з невдахою NEW YORK TIMES об'єдналися, щоб принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені. І Times, і CNN піддаються жорсткій критиці з боку громадськості", - написав головний миротворець в Truth.

Попри політичну риторику, в Пентагоні визнали, що аналіз наслідків операції триває, а повна картина може стати зрозумілою лише після надходження додаткових розвідувальних даних зсередини Ірану. За оцінками експертів, удари здебільшого пошкодили надземні будівлі, тоді як критичні підземні елементи ядерної програми залишилися неушкодженими.

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Трампудари по Ірану
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